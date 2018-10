25. Oktober 2018, 22:17 Uhr Bad Tölz Vorfahrt missachtet: Auto rammt Linienbus

Ein Autofahrer hat am Mittwochabend in Bad Tölz einen Linienbus gerammt und beschädigt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 27-jährige Dietramszeller gegen 19.50 Uhr mit seinem Auto von Greiling kommend auf der Tegernseer Landstraße in Tölz und bog in die Sachsenkamer Straße ein. Dabei übersah er nach Polizeiangaben einen Linienbus, der vom Kasernenberg kommend von links in die Sachsenkamer Straße einbiegen wollte und Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Linienbus, der von einem 61-jährigen Tölzer Busfahrer gelenkt wurde, an der rechten Front beschädigt, das Auto des Dietramszellers erlitt einen Schaden an der linken Vorderseite. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.