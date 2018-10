7. Oktober 2018, 21:52 Uhr Bad Tölz Vier Verletzte und eine Unfallflucht

Mit leichten Verletzungen für vier Personen in drei Autos und einem Sachschaden von insgesamt rund 10 000 Euro endete am Samstag ein Unfall in Bad Tölz, bei dem die Verursacherin im Anschluss einfach weiterfuhr. Wie die Beamten mitteilen, war eine 80-jähriger Tölzerin gegen 10 Uhr auf der Lenggrieser Straße ortsauswärts und am Moraltverteiler nach rechts in südliche Richtung unterwegs. Die auf der B13 von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Fahrzeuge missachtete die Rentnerin aber, was einen 19-jährigen Fahrer zu einer Vollbremsung zwang. Die ihm nachfolgenden Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und so kollidierten insgesamt drei Fahrzeuge. Die 80-Jährige, die ihre Fahrt unbeirrt fortgesetzt hatte, wurde von den Beamten inzwischen ermittelt.