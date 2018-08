24. August 2018, 21:59 Uhr Bad Tölz Unternehmer fragen, Politiker antworten

Der Mittelstand ist das Fundament der bayerischen wie der deutschen Wirtschaft. Rund drei Viertel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiten für ein mittelständisches Unternehmen. Mit Blick auf die Landtagswahl soll diesen Unternehmen deshalb ein politisches Forum gegeben werden. Unter dem Motto "Mittelständische Unternehmer fragen - Politiker antworten" lädt Stephan Oberacher vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft, kurz BVMW genannt, zur Diskussion ein. Am Montag, 3. September, werden die sechs Stimmkreis-Kandidaten für Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen den Vertretern der Unternehmen im Kurhaus Bad Tölz Rede und Antwort stehen. Teilnehmen werden Martin Bachhuber (CSU), Robert Kühn (SPD), Ludwig Hartmann (Die Grünen), Florian Streibl (Freie Wähler), Fritz Haugg (FDP) und Anne Cyron (AfD).

Die Unternehmer können an diesem Abend in direkten Kontakt mit den Politikern treten und gezielt Fragen stellen. Um ein strukturiertes Vorgehen zu ermöglichen, können die Unternehmer ihre Fragen vorab an den Moderator schicken, per E-Mail an stephan.oberacher@bvmw.de. Gerade kleinere Unternehmen sind dazu eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Der Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.