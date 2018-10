12. Oktober 2018, 22:11 Uhr Bad Tölz Unmut wegen Baustellen

Bürgermeister Janker weist Klage im Kurausschuss zurück

Isarbrücke, Bundesstraße 472, Gudrunstraße, Dietramszeller Straße, Nockhergasse, Zentralparkhaus: In diesem Sommer gab es in Bad Tölz ungewöhnlich viele Baustellen. "Diese Häufung ist geschäftsschädigend", kritisierte Stadtrat Peter Wiedemann (FWG), Chef einer Parfümeriekette mit Hauptsitz in der Marktstraße, im städtischen Kur- und Tourismusausschuss. Hinzu kamen für ihn noch Filmteams, die für Kunden wichtige Orte wie den Parkplatz am Isarkai in Beschlag nahmen. Bürgermeister Josef Janker (CSU) wies diese Klage zurück.

Wiedemann argumentierte, dass Einzelhändler ohnehin in einem schwierigen Wettbewerb stünden. "In der heutigen Zeit drückt der Verbraucher auf den Knopf im Internet, um die Ware woanders herzukriegen." Bei so vielen Baustellen frage man sich, ob man nach Tölz fahren solle. Der FWG-Stadtrat forderte die Stadt auf, "dass man künftig etwas besser koordiniert". Das ist für Bürgermeister Janker kaum zu bewerkstelligen. Was die Dietramszeller Straße oder die B 472 betrifft, so könne man dem Straßenbauamt Weilheim nicht die Termine vorgeben, ebenso wenig dem Landkreis in der Gudrunstraße. Und die Tölzer Stadtwerke könnten auch nur sanieren, wenn eine Straße halbseitig gesperrt werde. "Wir haben verschiedene Baustellen, die abgearbeitet werden mussten", so Janker. Die einzige Alternative wäre, wenig oder nichts zu tun. Vielleicht hätte man die Isarbrücke mit der kaputten Dehnungsfuge noch zwei Jahre so stehen lassen können, "aber mit jedem Jahr, das vergeht, wird der Schaden größer". Auch die Kritik an den Filmteams wies er ab. Sie hätten bei ihren Aufnahmen feste Abläufe. "Natürlich gibt es die Möglichkeit zu sagen, das wollen wir nicht", so Janker. "Aber das sollten wir nicht tun."