28. Juli 2019, 21:34 Uhr Bad Tölz Stadtwerke bauen E-Mobilitäts-Angebot aus

Der Entscheidung für ein E-Auto schließt sich unmittelbar die Frage nach der Lademöglichkeit an. "Hierbei muss man wissen, dass man sein E-Auto aus Sicherheitsgründen weder an einer Haushalts- noch an einer Starkstromsteckdose laden sollte", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke Bad Tölz. Beide seien nicht für lange Ladezeiten unter hoher Belastung geeignet. Für das sichere und schnelle Laden zuhause empfehle sich eine E-Ladestation. Hierfür haben die Stadtwerke nun nach eigener Aussage eine Komplettlösung für eine sogenannte "E-Ladebox" entwickelt. "Vom Vorab-Check der Hausanschlussleitung über die Installation und Inbetriebnahme der E-Ladebox ABL eMH1 erhalten Interessenten alles aus einer Hand", erklärt Julia Mohaupt. Wer hingegen Interesse an einer individuellen Ladelösung hat, kann sich bei den Stadtwerken unverbindlich beraten lassen. Darüber hinaus werden die öffentlich zugänglichen E-Ladesäulen im Tölzer Stadtgebiet weiter ausgebaut.