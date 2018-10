25. Oktober 2018, 22:17 Uhr Bad Tölz Staatsstraße gesperrt

Nach den Bauarbeiten im Sommer wird auf die Dietramszeller Straße in Bad Tölz nun die finale Asphaltschicht aufgetragen. Dazu muss die Staatsstraße 2368 von Montag, 29. Oktober, bis Mittwoch, 31. Oktober, zwischen der Kreuzung An der Osterleite, Bahnhofstraße und Dietramszeller Straße bis zum Oberhof für den Verkehr komplett gesperrt werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Wegen der Straßensperrung bleibt an diesen Tagen auch der Tölzer Wertstoffhof (Dietramszeller Straße 30) geschlossen. Am Freitag, 2. November, ist dann der obere Teil der Straße vom Alten Bahnhofplatz und der Eisenberger Straße an wieder befahrbar. Damit können Bürger auch den Wertstoffhof wieder anfahren.

Am Montag, 5. November, um 6 Uhr sollen laut Stadtverwaltung alle Arbeiten abgeschlossen sein. Dann wird die gesamte Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Für die letzte Sperrung im Zuge der Baustelle hat die Stadtverwaltung bewusst die Woche der Herbstferien gewählt, damit sich die Störung nicht auf die Schulen auswirkt. Anwohner und Geschäftsinhaber wurden bereits in Gesprächen und schriftlich informiert.