6. August 2019, 22:10 Uhr Bad Tölz Sprechtag für Gründer

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) München und Oberbayern unterstützt Unternehmensgründer. Der nächste Sprechtag in Bad Tölz ist am Freitag, 9. August, mit Harald Hof, Berater der IHK-Geschäftsstelle Weilheim, im Landratsamt Bad Tölz. Um Anmeldung für die Einzelgespräche wird gebeten: Telefon 08041/505-288 oder per E-Mail an andreas.ross@lra-toelz.de