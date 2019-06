25. Juni 2019, 21:58 Uhr Bad Tölz SC Rot Weiß richtet Isarfest aus

Der Sportverein SC Rot Weiß Bad Tölz veranstaltet ein großes Tölzer Isarfest an der Isarbrücke, und zwar von Freitag, 28. Juni, bis Sonntag, 30. Juni. "Wir laden dazu alle von Nah und Fern ein, ein schönes Sommerwochenende zu verbringen und mit uns zu feiern", heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Das dreitägige Fest an der Tölzer Isarbrücke ist eine gemeinnützige Veranstaltung, betont der Verein SC Rot Weiß Bad Tölz, und die Erlöse kommen Kindern und Jugendlichen zugute. Nähere Informationen gibt es über die Webseite des Sportvereins unter www.rot-weiss-badtoelz.de