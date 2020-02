Einen Stadtrundgang für Menschen mit und ohne Behinderung veranstaltet die Freie Wähler Gemeinschaft (FWG) Bad Tölz an diesem Samstag, 15. Februar. Der Spaziergang unter dem Motto "Vorsicht Stufe - Bad Tölz im anderen Blickwinkel" beginnt um 10 Uhr an der Tourist-Info im Max-HoeflerPlatz und endet am Winzerer-Denkmal in der Marktstraße. Mit dabei sind Ralph Seifert, Behindertenbeauftragter des Landkreises, Markus Ertl, Inklusionsbotschafter aus Lenggries, Bürgermeisterkandidat Michael Lindmair und Stadtratskandidaten der FWG.

© SZ vom 14.02.2020 / sci Feedback