Wenig Neujahrsglück hatte ein 21-jähriger Lenggrieser, der am Mittwoch ein Tölzer Lokal in der Demmeljochstraße besuchte: Nachdem er dort auf einer Bank seinen Geldbeutel vergessen hatte und sofort wieder zurückgekehrt war, um ihn abzuholen, blieb das Portemonnaie verschwunden. Was für den Betroffenen ärgerlich ist, schließlich bewahrte der Mann darin nicht nur Geld, sondern auch Scheckkarte und Personaldokumente auf. Die Polizei in Bad Tölz bittet daher Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08041/76 10 60 zu melden.