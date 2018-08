21. August 2018, 21:50 Uhr Bad Tölz Ortsbegehung An der Osterleite

Die Wohnanlage kann am Samstag besichtigt werden

Wer sich für die neu entstandenen Appartements An der Osterleite interessiert, hat am kommenden Samstag Gelegenheit, sich ein Bild von der neuen Anlage zu machen. Die Stadt Bad Tölz lädt alle Bürgerinnen und Bürger am 25. August von 10 bis 12 Uhr zum Rundgang ein. Musterwohnungen sind zur Besichtigung geöffnet, Gemeinschaftsräume und Haustechnik können in Augenschein genommen werden. Bürgermeister Josef Janker und Mitarbeiter des Bauamtes stehen für Fragen zur Verfügung. Eine Wohnungsvergabe findet an diesem Termin nicht statt.

Noch werden die Abschlussarbeiten durchgeführt: Handwerkerschilder werden abgeschraubt, letzte Balkonbrüstungen montiert, an den Außenanlagen wird noch fleißig gewerkelt. Ansonsten ist das Bauprojekt weitgehend abgeschlossen. An der Osterleite hat die Stadt Bad Tölz drei Häuser mit insgesamt 18 Wohneinheiten bauen lassen.

Vom 1. September an ziehen die ersten Mieter ein. Die Vergabe der drei Einzimmer-, neun Zweizimmer- und sechs Dreizimmerwohnungen ist bereits über das städtische Liegenschaftsamt erfolgt. Janker ist froh, dass das städtische Wohnbauprojekt nun abgeschlossen ist: "Mit diesen 18 Wohnungen schaffen wir zusätzlich Entlastung auf dem Wohnungsmarkt unserer Stadt. Wir bieten damit rund 320 Wohnungen an - für eine Stadt unserer Größenordnung eine sehr gute Leistung. Allerdings sind wir damit nicht am Ende unserer Bemühungen. Unserer Pflicht, bezahlbaren Mietwohnungsraum zur Verfügung zu stellen, werden wir an der Kohlstattstraße und danach an der Königsdorfer Straße weiter nachkommen."

Die Wohnungen An der Osterleite 4a bis c sind 40 bis 64 Quadratmeter groß. Verteilt sind diese auf drei Wohnblocks, die L-förmig entlang des Hangs angeordnet und alle miteinander durch sogenannte Laubengänge verbunden sind. Somit sind sämtliche Appartements trockenen Fußes vom Lift aus erreichbar; weitgehend sogar barrierefrei, denn nur bei drei Wohnungen im östlichen Gebäudeteil sind wenige Stufen zu bewältigen. Die drei Häuserblocks sind komplett unterkellert und auch hier durch Türen verbunden.

Zur Straße hin befinden sich die Nutzräume, also Küche und Bad. Spezielle Schallschutzfenster sorgen dafür, dass der Verkehrslärm draußen bleibt. Die hellen Wohn- und Schlafräume liegen zum Innenhof. An diesem sind Stellplätze situiert sowie ein Spielplatz und die anlageneigene Grünfläche - ein Platz, der die Bewohner zum Treffen und Verweilen einladen soll. Jede Wohnung verfügt über einen eigenen Balkon, im Erdgeschoss über eine kleine Terrasse.

Die Badezimmer wurden entweder mit einer bodengleichen Dusche oder einer Badewanne ausgestattet. Auch ein Waschmaschinenanschluss und ein beheizbarer Handtuchhalter sind vorhanden. Auf weitere Heizkörper in den Wohnungen wurde zugunsten einer platzsparenden Fußbodenheizung verzichtet.

Beheizt werden die drei Wohnblocks mittels Fernwärme, die von einer Anlage der Tölzer Stadtwerke zur Verfügung gestellt wird. So wie auch der Strom, den die Stadtwerke mit einer Photovoltaikanlage umweltschonend auf dem Dach erzeugt. Die Baukosten des Projekts belaufen sich auf insgesamt etwa 3,9 Millionen Euro, gefördert durch den Freistaat Bayern. Voraussichtlich im Oktober sollen dann auch die letzten Arbeiten an den Außenanlagen abgeschlossen sein.