25. November 2018, 22:13 Uhr Bad Tölz Musikalische Grüße von der grünen Insel

Wer an Irland denkt, der sieht das Bild der grünen Insel vor sich, gemütliche Pubs, dunkles Bier und herben Whiskey. Die Irish Folk Band Fiddlers Fare entführt das Publikum auf eine musikalische Reise auf die immergrüne Insel. Thomas Floßmann (Geige), Max Floßmann (Gitarre) und Anna Goldmann (Cello) spielen sich durch bekannte Gassenhauer und neu entdeckte Songs - Lieder über Frauen, Whiskey und den "Irish way of Life". Zu hören sind die drei an diesem Freitag, 30. November, in Papa's Kesselhaus, Krankenhausstraße 37, in Bad Tölz.

Dazu gibt es immer wieder Instrumentalstücke, sogenannte Tunes, aus Irland und Schottland. Je nach Stimmung fallen diese melancholisch tragend oder rhythmisch fetzig aus, auf dass die Füße sich kaum am Boden halten können.

Je nach Veranstaltung werden zu den einzelnen Songs und Tunes Geschichten und Possen erzählt, der eine oder andere Refrain zum Mitsingen einstudiert und selbstverständlich auf jede erdenkbare Art zugeprostet und "Blessings" vergeben - zwanglos und mit Witz. Ein Schmankerl für Irlandfans und solche Musikfreunde, die es noch werden wollen.