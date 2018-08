20. August 2018, 21:56 Uhr Bad Tölz Motorradfahrer bricht sich bei Kollision das Bein

Prellungen und ein gebrochenes Bein hat sich ein Motorradfahrer nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw zugezogen. Am Sonntag wollte nach Angaben der Polizei gegen 12.55 Uhr ein 82-jähriger Eurasburger mit seinem Auto von der Ortsverbindungsstraße Fischbach-Rothenrain in die Kreisstraße TÖL 7 in Richtung Königsdorf abbiegen. Dabei übersah er den 30-jährigen Motorradfahrer aus München. Der Münchner versuchte noch auszuweichen. Vergebens, er stieß in die Fahrerseite des Autos. Bei dem Sturz wurde die Maschine in eine Wiese geschleudert. Der Münchner kam erst einige Meter weiter in Fahrtrichtung auf der TÖL 7 zum Liegen. Er wurde mit dem Hubschrauber in die Unfallklinik Murnau gebracht. Am Wagen entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Schadenshöhe am Motorrad beläuft sich auf circa 9000 Euro.