2. April 2019, 21:49 Uhr Bad Tölz Max-Rill-Schule und die Nazi-Diktatur

Über die Max-Rill-Schule in Reichersbeuern in der NS-Zeit referiert Nikolas Frei beim Historischen Verein Bad Tölz am Mittwoch, 10. April. Beginn ist um 19.30 Uhr im Stadtmuseum.