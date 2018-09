30. September 2018, 22:04 Uhr Bad Tölz Magische Momente einer Weltreise

Er gab den Job auf und kündigte die Wohnung in München, um 14 Monate lang durch die Welt zu reisen und seine Ungebundenheit auf drei Kontinenten zu genießen: Aus seinem Buch "Weltherz - von einem, der auszog, die Freiheit zu suchen" liest Autor Markus Steiner am Montag, 8. Oktober, im Capitol-Kino am Amortplatz in Bad Tölz. In seinem Werk erzählt er von besonderen Orten und Begegnungen, von magischen Momenten seiner Reise und dem Neuanfang in Lissabon. Es geht um Natur und Leben, um Sprachen und Poesie. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Karten können unter Telefon 08041/9658 reserviert werden.