2. April 2019, 21:49 Uhr Bad Tölz Löwen und Indianer in der Bücherei

Kinder, die im Sommer in die Schule kommen, sind am Donnerstag, 4. April, ins Bilderbuchkino der Stadtbibliothek Tölz eingeladen. "Wer zuschaut, braucht allerdings Mut", heißt es in der Einladung. Denn zuerst ist "Ein Löwe in der Bibliothek". In der Geschichte von Michelle Knudsen weiß keiner, was zu tun ist. "Denn es gibt Regeln über das Herumbrüllen. Es gibt Regeln über das Herumrennen. Aber es gibt keine Regeln über Löwen in der Bibliothek." Danach geht es mit Barbara Speulhof um "Häuptling Dicke Backe". Auch wenn Indianer eigentlich keinen Schmerz kennen, haben sie doch auch mal Zahnschmerzen. Bruno ist ein solcher Indianer. Beginn ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei, die Kinder sollen bitte Sitzkissen mitbringen.