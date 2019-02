3. Februar 2019, 22:06 Uhr Bad Tölz Lesung über christlichen Glauben

"Der Gott in einer Nuss" lautet der Titel einer Lesung mit dem Lyriker, Schriftsteller und Theologen Christian Lehnert am Mittwoch, 6. Februar, in der Franzmühle Bad Tölz. Lehnert ist mehrfach ausgezeichnet und stellt an dem Abend "in poetischen und meditativen Texten Kerngedanken des christlichen Glaubens vor", teilt der Veranstalter, das Katholische Kreisbildungswerk Bad Tölz-Wolfratshausen, mit. Lehnert selbst wuchs in der ehemaligen DDR auf, war Bausoldat, studierte Religionswissenschaft und arbeitet heute an der Universität Leipzig. Musikalisch begleitet wird der "sprachlich dichte und beeindruckende Abend" von Michael Delanoff am Flügel. Beginn in der Franzmühle ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro.