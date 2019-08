5. August 2019, 21:28 Uhr Bad Tölz/Lenggries Polizei gibt Details zu Casino-Räubern bekannt

Die Polizei hat Details zu den drei Männern bekanntgegeben, die Freitagfrüh in Tölz verhaftet worden sind. Demnach handelt es sich bei den Personen um einen 20-jährigen Türken und zwei 27-Jährige mit italienischer Staatsangehörigkeit. Die drei Männer stehen unter dem dringenden Tatverdacht, am frühen Morgen des 14. Juli in Lenggries ein Spielcasino überfallen zu haben. Unter den Festgenommen ist auch der vermeintliche Zeuge, den die Polizei kürzlich per Öffentlichkeitsfahndung gesucht hat. Der vierte Täter ist weiter flüchtig.