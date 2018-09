2. September 2018, 22:19 Uhr Bad Tölz Josef Janker informiert über die ZoBoN

Immer wieder könne man feststellen, dass die ZoBoN (Zukunftsorientierte Bodennutzung), die der Tölzer Stadtrat am 26. Januar 2016 als städtebauliches Entwicklungskonzept mit nur einer Gegenstimme beschlossen hat, weitgehend inhaltlich unbekannt sei, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Aus vielen Briefen gehe hervor, dass es oft "abenteuerliche Interpretationen und Behauptungen" gebe. Dies sei Anlass, das Thema aufzuarbeiten und den Inhalt der ZoBoN zu erläutern sowie Fragen zu beantworten. Deshalb lädt der Tölzer Bürgermeister Josef Janker (CSU) die Bevölkerung zu einer Informationsveranstaltung ein. Janker will über die Entstehung, den Inhalt, die Auswirkungen der ZoBoN berichten und Fragen der Bürger und Bürgerinnen beantworten. Die Veranstaltung findet statt am Montag, 3. September, 18.30 Uhr, im Kolberbräu-Saal in der Marktstraße in Bad Tölz.