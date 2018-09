7. September 2018, 21:54 Uhr Bad Tölz Infostand der Linken

Im Rahmen des Wahlkampfes für die Landtagswahl bietet die Basisgruppe Bad Tölz der Partei Die Linke am kommenden Samstag, 8. September, einen Infostand beim Marienbrunnen in der Marktstraße in Bad Tölz an. Von 9 bis 13 Uhr wird der Direktkandidat der Partei, Elmar Gehnen, am Ort sein. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen. Nebenbei werden Unterschriften für das Überparteiliche Volksbegehren "Stoppt den Pflegenotstand" an Bayerns Krankenhäusern gesammelt. Mittels eines Gesetzes soll den Krankenhäusern ein fester Personal-Patienten-Schlüssel vorgeschrieben werden. Informationen dazu unter https://stoppt-pflegenotstand.de/