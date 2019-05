10. Mai 2019, 22:04 Uhr Bad Tölz Handys geklaut

Am Donnerstag haben zwei Jugendliche in einem Handy-Shop in der Marktstraße von Bad Tölz versucht, drei Mobiltelefone zu stehlen. Die Jungen hantierten gegen Mittag auffällig an den Vorführmodellen herum, die mit einem Spiralkabel gesichert waren. Plötzlich rissen die beiden etwa 15-Jährigen gezielt an drei hochpreisigen Mobiltelefonen und flüchteten zu Fuß aus dem Geschäft. Zwei Angestellte nahmen die Verfolgung auf. Nach etwa 400 Metern ließen die beiden Täter die Mobiltelefone fallen und konnten entkommen. Der Wert der drei gestohlenen Handys hätte sich nach Angaben der Polizei zusammen auf 2779 Euro belaufen.