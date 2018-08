19. August 2018, 22:23 Uhr Bad Tölz Halbseitige Sperrung der Straße

Das Staatliche Bauamt Weilheim erneuert im Zusammenhang mit dem Neubau der Lichtsignalanlagen auf der B472 im Bereich der ehemaligen Kaserne auf der Flinthöhe den Fahrbahnbelag. Der erste Bauabschnitt zwischen Sachsenkamer Straße und Greiling erfolgte unter Vollsperrung am ersten Augustwochenende. Für die nächste Woche ist nun der 2. Bauabschnitt zwischen der Gaißacher Dorfstraße und der Sachsenkamer Straße vorgesehen. Die Bauarbeiten sollen in drei Nächten, von 19.30 bis 6 Uhr in der Früh, am 20., 21. und 22. August vorgenommen werden. Dabei wird der Bereich nur halbseitig gesperrt. Die halbseitige Sperrung wird nur für die Fahrtrichtung Peißenberg beziehungsweise Lenggries eingerichtet. Hierbei wird der Verkehr an der Sachsenkamer Straße nach rechts ausgeleitet und über die Osterleite und Lenggrieser Straße umgeleitet. Die Umleitungsstrecke endet an der B13 am Moraltverteiler. Hier kann der Verkehr wieder auf die B472 oder auf die B13 in Richtung Süden auffahren.