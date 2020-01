Nach dem Aus für das Hotelprojekt des Investors Arcus an der Arzbacher Straße hatte der Tölzer Stadtrat vor zwei Jahren beschlossen, den Bebauungsplan "Arzbacher Straße" in "Isarleitenweg" umzubenennen. Zugleich verhängte er eine Veränderungssperre, um die Bauleitplanung auf dem Areal schräg gegenüber der Asklepios-Klinik zu sichern. Damit soll der Fortbestand des Gabriel-von-Seidl-Wegs festgeschrieben werden, ebenso das Maß der baulichen Nutzung. Geklärt werden muss auch noch die Erschließung der Grundstücke, die sich teils in städtischem, teils privatem Besitz befinden. Damit dies in Ruhe geschehen kann, beschlossen die Stadträte im Bauausschuss am Dienstagabend, die Veränderungssperre bis 1. Februar 2021 zu verlängern. Wie Bauamtsleiter Christian Fürstberger mitteilte, soll auf dem Gelände nun Geschosswohnungsbau entstehen. Ob die Stadt selbst die Häuser mit preisgünstigen Wohnungen errichtet, ist offen. Wegen der nötigen Tiefgarage soll zunächst ein Bodengutachten erstellt werden. Den Bebauungsplan will Fürstberger im Herbst vorlegen.