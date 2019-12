In Bad Tölz startet auch die Freie Wähler Gemeinschaft (FWG) in den Wahlkampf. Die Gruppierung um den Bürgermeisterkandidaten Michael Lindmair veranstaltet unter dem Motto "5 vor 12" ein regelmäßiges Mittagessen für Bürger, Stadträte und Experten. Dabei soll jeweils über ein aktuelles Thema aus der Stadtpolitik diskutiert werden. Das erste Treffen findet am Donnerstag, 12. Dezember, von 11.55 Uhr an, im Gasthaus Binderbräu statt. Der Titel lautet: "Wirtshauskultur in Bad Tölz - was bewegt die Wirte heute und wie sieht die Zukunft aus?" Neben Lindmair, den Stadträten und den Stadtratskandidaten nehmen auch Gastwirte aus Bad Tölz und der Umgebung teil. Die FWG bittet zudem alle Bürger, sich mit Vorschlägen an die Fraktion zu wenden. "Wir möchten es ihnen so einfach wie möglich machen, mit Themen und Fragen, Anregung und Kritik an uns heran zu treten", erklärt Bürgermeisterkandidat Lindmair. Dazu kann man sich per E-Mail an michael.lindmair@fwgbadtoelz.de, wenden.