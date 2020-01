Das Figurentheater Ingolstadt gastiert am heutigen Samstag, 25. Januar, im Kleinen Kursaal in Bad Tölz. Die Vorstellung ist für Kinder von zwei Jahren an geeignet und beginnt um 15 Uhr. Die Spieldauer beträgt 50 Minuten. Das Figurentheater von Mandy Sperlich entführt das kleine Publikum bereits seit 2012 in märchenhafte Welten und führt so eine Familientradition weiter. In seinen Stücken wird alles live gesprochen und gesungen. Gezeigt wird die Bilderbuchgeschichte "Tafti - Abenteuer in der Savanne" der Autorin Julia Boheme, die durch ihre Kindergeschichten in der Reihe "Meine Freundin Conni" einem breiteren Publikum bekannt ist. Das kleine Erdmännchen Tafti erlebt in Afrika jede Menge spannender Abenteuer, als es sich auf den Weg macht und herausfinden will, was sich hinter dem geheimnisvollen Hügel in der Ferne verbirgt. Ob dort wirklich das Nichts ist, wie sein Opapa behauptet? Tafti möchte dies wissen und macht sich heimlich auf die weite Reise. Auf seinem Weg muss er nicht nur allerlei Gefahren überstehen, sondern findet auch einen richtig guten Freund. Die Vorstellung wird von Musik begleitet. Neben dem Erdmännchen Tafti haben auch zahlreiche andere Tiere der Savanne wie Löwen, Stachelschweine, Kobras, Giraffen und Adler ihren Auftritt. Karten gibt es vor Ort für sechs Euro.