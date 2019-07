14. Juli 2019, 21:46 Uhr Bad Tölz Festival in der Eichmühle

Als Sommerhighlight bietet die Showbühne im Freibad Eichmühle den Rahmen für ein regionales Festival.

Am Samstag, 20. Juli, von 12 Uhr an stellen Nachwuchskünstler ihr Talent unter Beweis. Der Eintritt ist frei. Tags darauf, am 21. Juli, rocken ab 19 Uhr die Keller Steff Big Band und Lenze und de Buam auf bayerische Art die Bühne. Der Veranstaltungsort hat sich etabliert. Das Ambiente und der Charme der Eichmühle bringen jeden zum Schwärmen. Mit Lenze und de Buam und der Keller Steff Big Band präsentieren die Tölzer Stadtwerke zwei Formationen, die überregionale Erfolge feiern und durch Festivals im Alpenraum bekannt sind. Die Keller-Combo besteht aus sieben Live-Musikern. Die Mischung aus rockigen Riffs, Soul, Rhythm & Blues geht unter die Haut und in die Beine. Lenze und de Buam überzeugt mit einem bodenständischem Heimatsound. Karten gibt es bei München-Ticket, den Stadtwerken Bad Tölz oder an der Abendkasse.