3. Februar 2019, 22:06 Uhr Bad Tölz Faschingsball im Kurhaus

Elegante Damen und Kavaliere, Schaukelburschen und Kammerkätzchen treffen sich am Sonntag, 17. Februar, zu einem illustren Festabend im Kurhaus Bad Tölz. Denn dort spielen wieder I Musicanti Bavaresi auf, die bereits im Fasching 1984 eine alte Balltradition wieder aus dem Dornröschenschlaf erweckten, die Münchner Redoute. Für alle Tanzfreudigen in Dirndl und Tracht, aber ebenso für jene in Abendrobe und historischem Kostüm, haben sie wieder flotte Musik von den Wiener Klassikern Lanner, Strauß und anderen im Programm. Beginn im Kurhaus ist bereits um 17 Uhr, sodass alle nüchtern in den Montag starten können. Karten zu 18 Euro (Abendkasse 19 Euro) sind über die Tourist Info Bad Tölz und an der Abendkasse erhältlich. Tischreservierung unter Telefon 08041/8089345.