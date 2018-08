20. August 2018, 21:56 Uhr Bad Tölz Fahrraddiebe festgenommen

Die Tölzer Polizei hat am Sonntag drei Fahrraddiebe in flagranti erwischt. Um 9.30 Uhr verständigten Passanten die Polizeiinspektion Bad Tölz, dass sich mehrere Personen am Girlitzer Weiher "in auffälliger Weise" an Fahrrädern zu schaffen machten. Eine Streife griff dort anschließend einen 19-jährigen Tölzer, eine 19-jährige Frau aus Bad Tölz sowie ein 18-jährigen Mann aus Italien auf. Sie führten drei Mountainbikes der Marken Merida, Univega sowie Serious mit, welche sie in den Stunden zuvor im Stadtgebiet (Zwieselweg und Bahnhof) sowie in Wackersberg (Oberfischbach) entwendet hatten. Sie hatten obendrein einen Bolzenschneider mit dabei. Wer ein Fahrrad der genannten Marken vermisst, kann sich bei der Polizei Bad Tölz melden. Die beiden Männer und die Frau erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.