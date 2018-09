11. September 2018, 21:53 Uhr Bad Tölz Erste Hilfe bei Kindern

Was tun, wenn sich ein Kind verletzt hat oder bedrohlich erkrankt? Antworten darauf gibt ein Erste-Hilfe-Kurs für Eltern, Großeltern und Tageseltern, den der BRK-Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen anbietet. Die Teilnehmer erfahren am Samstag, 15. September, wie sie im Notfall richtig reagieren, aber auch, wie sie Unfällen vorbeugen können. Der Kurs findet im BRK-Lehrsaal in Bad Tölz, Schützenstraße 7, statt und dauert von 8.30 bis 16.30 Uhr. Die Kosten betragen 40 Euro. Interessierte können sich online unter www.kvtoel.brk.de oder telefonisch unter (08171) 43 06 19 anmelden. Dieser Kurs gilt nicht als Kurs für betriebliche Ersthelfer in Kitas. Mitarbeiter in Kindertageseinrichtungen sowie Grundschullehrer können sich für den Kurs "Erste Hilfe in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder" anmelden.