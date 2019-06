2. Juni 2019, 21:50 Uhr Bad Tölz Energieberatung

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale bietet am Dienstag, 4. Juni , einen Beratungstermin an. Ein Energieberater gibt von 12.45 bis 16.30 Uhr im Tölzer Landratsamt Verbrauchern unabhängigen Rat in Energiefragen. Termine können unter Telefon 08041/505-632 vereinbart werden, 0800/809 80 24 00 vereinbart werden. Informationen unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de