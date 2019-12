Mehrfach ist es in Bad Tölz am Wochenende zu Körperverletzungen gekommen. Wie die Polizei berichtet, war zweimal der Amortplatz der Schauplatz: Am Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr kamen sich dort zwei junge Frauen ins Gehege. Der Streit eskalierte, als eine 18-jährige Waakirchnerin einer 16-jährigen Tölzerin mehrmals mit den Fäusten gegen den Kopf schlug. Dabei wurde diese verletzt. Nur eine halbe Stunde später kam es dort erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine 16-jährige Tölzerin wurde angeblich grundlos von einer 21-jährigen Tölzerin attackiert und mit der Faust ins Gesicht geschlagen, eine 17-Jährige aus Gmund wurde von der Begleiterin der 21-jährigen Tölzerin angeblich mit der Faust in den Bauch geschlagen.

Am Sonntag wiederum hatte sich ein alkoholisierter 18-jähriger Tölzer in einem Lokal in der Wachterstraße nicht mehr im Griff. Im Treppenhaus sei seine 17-jährige Begleitung von zwei 21-Jährigen aus Gmund und Kreuth angerempelt worden, woraufhin er beiden ins Gesicht schlug. Sie mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden.