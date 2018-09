10. September 2018, 22:29 Uhr Bad Tölz Dirndl nähen und Norwegisch lernen

Breites Programm der Volkshochschule im Herbstsemester

Mit einem breit gefächerten Angebot beginnt am kommenden Montag, 17. September, das neue Herbstsemester an der Tölzer Volkshochschule (VHS). Die Kurse, die man dort belegen kann, erstrecken sich nicht nur über die Bereiche Gesundheit, Beruf, Kultur und Gesellschaft. Besonders umfangreich ist an der Tölzer VHS auch der Sprachbereich: Norwegisch, Neugriechisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Tschechisch, Latein und natürlich auch Englisch und Französisch werden in diversen Leistungsstufen unterrichtet.

Auch den in vergangenen Semestern überaus erfolgreichen Vorbereitungskurs zur Ausbildungseignungsprüfung (AdA) bietet die Tölzer Volkshochschule diesmal wieder an. Wie immer wird der Kurs von erfahrenen Dozenten durchgeführt. Zudem finden Buchführungs- und EDV-Kurse, beispielsweise für die Programme PowerPoint, Word und Tabellenkalkulation mit Excel, statt.

Im künstlerischen Bereich gibt es in diesem Herbst ebenfalls ein reichhaltiges Angebot. So werden etwa Dirndl-Nähkurse, Malkurse, vegetarische Kochkurse, Tortenbacken, Kaffeeseminare und ein Goldschmiede-Workshop angeboten. Der Bereich Gesundheit bietet diverse Workout- und Sportprogramme an, wie etwa Yoga (vor- und nachmittags), Zumba, Pilates, Indoor-Cycling, Seh- und Augentraining, autogenes Training und Ernährungskunde. Der Bereich Gesellschaft befasst sich unter anderem mit juristischen Fragestellungen zum Thema "Erben und Vererben" und Wohneigentumsrecht.

Neu im Programm sind "Smartphones & Co", ein Strickkurs für Trachtenstrümpfe, sowie der Kursus "Afrobeats - Dance & Fitness zum Auspowern". Außerdem wurde das Angebot um Fitnesskurse für Langlauf klassisch, Skating und Nordic Walking erweitert. Ebenso bietet die VHS wieder vielfältige Reisevorträge und Multivisionsshows an, wie zum Beispiel China & Tibet, Sri Lanka, Sardinien, Japan, Rumänien, Lissabon, Nordindien, Mexico, Traumberge Südamerikas und Expeditionsbergsteigen in Nepal.

Das neue Programmheft liegt in allen Tölzer Banken, Sparkassen, im Rathaus, in zahlreichen Geschäften und der VHS-Geschäftsstelle im Greiner-Kulturhaus aus. Eine Anmeldung zu allen Kursen ist online auf der Homepage der Volkshochschule unter www.vhs.bad-toelz.de möglich. Für eine persönliche Beratung und Einschreibung stehen die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle im Greiner-Kulturhaus im Zeitraum mit Rat und Tat zur Seite.