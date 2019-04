2. April 2019, 21:49 Uhr Bad Tölz Deutsche Unterhaltungskunst

"Locker vom Hocker" plaudert sich Volker Heissmann am Freitag, 5. April, im Tölzer Kurhaus durch den Abend. Der fränkische Entertainer ist vor allem bekannt aus dem Sketch-Duo Waltraud & Mariechen" (mit Martin Rassau). In seinem Solo-Programm singt und erzählt er von den großen deutschsprachigen Unterhaltungs-Künstlern. Dazu habe er sich "vor allem jene Nummern ausgesucht, die ihn selbst stark beeindruckt und geprägt haben", heißt es in der Einladung. Begleitet wird er vom Pavel Sandorf Quartett. Zwischen den Liedern erinnert sich Volker Heißmann an die Anfänge seiner mittlerweile 35 Jahre andauernden Bühnenkarriere. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es bei der Tourist-Info, Telefon 08041/78 67 15 oder unter info@bad-toelz.de