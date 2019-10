Der künftige Standort für das neue Josefistift beschäftigt derzeit den Stadtrat von Bad Tölz. In der jüngsten Sitzung wurden sieben potenzielle Standorte vorgestellt, die Stadtverwaltung präferiert dabei die General-Patton-Straße auf der Flinthöhe oder die Arzbacher Straße. Diesen Monat will der Stadtrat nun eine endgültige Entscheidung treffen. Die SPD und ihr Bürgermeisterkandidat Michael Ernst wollen sich vorab allerdings noch einmal in der Bevölkerung umhören. Die Tölzer Genossen laden am Mittwoch, 9. Oktober, deshalb zu einem Diskussionsabend ins Schlößl in der Schützenstraße 23 ein. Beginn ist um 19 Uhr. Bürgermeisterkandidat Ernst will erst ins Thema einführen und sich anschließend den Fragen der Bürger stellen.