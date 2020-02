Unter dem Titel "1920: 'Schaltjahr' zwischen Revolution und Diktatur?" hält Stephan Bammer in der Monatsversammlung des Historischen Vereins Bad Tölz am Montag, 10. Februar, einen Vortrag. Er dreht sich um die politischen Entwicklungen in Bayern und dem Deutschen Reich vor 100 Jahren. Mitglieder und Gäste sind willkommen. Es beginnt um 20 Uhr im Gasthof Zantl.