BRK bietet Kurs in Erster Hilfe am Kind

Einen zweiteiligen Kurs "Erste Hilfe am Kind", der für Eltern, Großeltern und Tagesmütter gedacht ist, bietet der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Bad Tölz an. Die beiden Termine sind am Dienstag, 14. Januar, und Dienstag, 21. Januar, jeweils von 18.30 bis 22 Uhr im BRK-Lehrsaal in der Schützenstraße 7 in Bad Tölz. Dieser Kurs soll dazu beitragen, für Notfälle mit Kindern gewappnet zu sein und auch zu wissen, wie man Unfällen vorbeugen kann. Deshalb werden in dem Lehrgang besondere Gefahrenquellen für Kinder aufgezeigt und vorbeugende Maßnahmen erläutert.

Die Kosten für die Teilnehmer belaufen sich auf 40 Euro. Eine Ermäßigung von fünf Euro gibt es für zwei Personen, die aus einer Familie stammen, beispielsweise für ein Ehepaar oder für eine Mutter mit ihrer Tochter. Sie zahlen jeweils 35 Euro. Das Rote Kreuz weist darauf hin, dass dieser Kurs nicht für betriebliche Ersthelfer in Kindertageseinrichtungen oder für Grundschullehrer gedacht ist. Diese können sich für "Erste Hilfe in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder" anmelden. Für "Erste Hilfe am Kind" kann man sich auf der Homepage unter www.brk-toel-wor.de, per E-Mail an bildung@kvtoel.brk.de oder auch telefonisch unter der Rufnummer 08171/43 06-27 oder -19 anmelden.