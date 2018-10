7. Oktober 2018, 21:52 Uhr Bad Tölz Brandstifter legt Feuer am Moraltpark

Die Polizei in Bad Tölz sucht nach Zeugen und Hinweisen in einem Fall von Brandstiftung: Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht zum Mittwoch gegen 1.15 Uhr an der Lastwagen-Anlieferstelle am Tölzer Moraltpark zunächst eine Flüssigkeit auf den Boden ausgeschüttet und diese dann angezündet. Etwa eineinhalb Stunden lang brannte die Flüssigkeit laut dem Bericht der Beamten lichterloh, die Flammen schlugen der Polizei zufolge annähernd zwei Meter hoch. Zum Glück habe das Feuer aber nicht auf die umliegenden Gebäude übergegriffen, heißt es im Bericht. Am Boden der Lastwagen-Anlieferstelle respektive am Straßenbelag sei jedoch durch die Brandstiftung ein Schaden von etwa 1500 Euro entstanden. Dass es sich bei dem Täter um einen Mann handelt, sei durch die Videoaufnahme einer Überwachungskamera belegt. Die Ermittlungen dauern an, Hinweise zum Täter, zur Tat respektive zum Tathergang nehmen die Beamten der Polizeiinspektion Bad Tölz unter der Rufnummer 08041 /761060 entgegen.