24. Februar 2019, 21:55 Uhr Bad Tölz Blues und Boogie

- Thomas Scheytt, zweifacher Gewinner des German Blues Awards, kommt am Samstag, 30. März, 19.30 Uhr, in den Kleinen Kursaal von Bad Tölz. Der Pianist spielt Klassiker des Blues und des Boogie, ebenso eigene Kompositionen. Der Eintritt kostet 17 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Tölz, Telefon 08041/78 67 15.