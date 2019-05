17. Mai 2019, 21:51 Uhr Bad Tölz Blomberg und Budgets

Mit der Stelle eines Blomberg-Rangers befassen sich die Tölzer Stadträte im Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag, 21. Mai. Außerdem geht es um eine neue Familien-Notunterkunft, die ursprünglich am Waldfriedhof in Farchet geplant war, nun jedoch am Sportplatz an der Kohlstattstraße entstehen soll. Weitere Themen sind der städtische Zuschuss für die Koordinatorin der Flüchtlingshelfer im BRK-Mehrgenerationenhaus und die Budgetberichte der Jugendförderung sowie des Referats für Stadtmarketing, Tourismus- und Wirtschaftsförderung. Die Beratungen beginnen um 16 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses.