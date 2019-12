Um Unternehmern bei der Existenzgründung zu helfen, bietet die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern regelmäßig kostenlose Beratungen an - unter anderem auch in Bad Tölz. Wie erstellt man einen Businessplan? Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Welche Rechtsform ist sinnvoll? Diese und weitere Fragen will der betriebswirtschaftliche Berater der Weilheimer IHK- Geschäftsstelle, Harald Hof, am Donnerstag, 19. Dezember, im Tölzer Landratsamt (Prof.-Max-Lange-Platz 1) beantworten. Um vorherige Anmeldung für die Einzelgespräche wird unter der Rufnummer (08041) 505 288 oder per E-Mail an andreas.ross@lra-toelz.de gebeten. Interessierte können sich auch online unter www.terminland.de/ihkmuenchen anmelden.