Die Stadtwerke in Bad Tölz warnen vor Betrügern, die sich am Telefon als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben. Wie das Unternehmen mitteilt, hätten den firmeneigenen Kundenservice der Stadtwerke zuletzt vermehrt Hinweise aufmerksamer Kunden erreicht, die von vermeintlichen Stadtwerke-Mitarbeitern angerufen worden waren. Am Telefon würden die Tölzer aufgefordert, persönliche Daten preiszugeben und einen Stromliefervertrag abzuschließen, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme des kommunalen Energieversorgers.

Die Tölzer Stadtwerke weisen ausdrücklich darauf hin, dass derartige Anrufe nicht von ihnen in Auftrag gegeben worden seien. Dahinter steckten wohl organisierte Telefonbetrüger, vermutet das Unternehmen. Die Stadtwerke warnen deshalb eindringlich davor, am Telefon persönliche Daten weiterzugeben. Telefonische Vertragsabschlüsse würden von den Stadtwerken nicht durchgeführt, heißt es in der Stellungnahme.

Die Stadtwerke raten dazu, sich die Telefonnummer, den Namen des Gesprächspartners und gegebenenfalls auch den Auftraggeber aufzuschreiben, wenn ein derartiger Anruf eingeht. Den Fall solle man dann umgehend der Bundesnetzagentur melden. Laut den Tölzer Stadtwerke handele es sich dabei nämlich vermutlich um unerlaubte Telefonwerbung. Das entsprechende Beschwerdeformular ist über die Internetseite der Bundesnetzagentur abrufbar. Das ausgefüllte Formblatt kann man unter der Nummer 06321 / 934 111 an die Behörde faxen oder eingescannt per Mail an rufnummernmissbrauch@bnetza.de schicken.