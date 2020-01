Die Sanierungsarbeiten am Kanal in der Bairawieser Straße sind seit Weihnachten eingestellt. Der Straßenbelag wurde provisorisch wiederhergestellt. Damit ist die Bairawieser Straße nun bis zum Frühjahr wieder für den Durchgangsverkehr freigegeben. Seit Juli saniert die Stadt Bad Tölz an dieser Straße im Bereich des Hintersbergs den über 80 Jahre alten Kanal. Nachdem zunächst der Bypass an der Kreuzung zur Nockhergasse ertüchtigt und die Rohre des Krottenbachs neu verlegt worden waren, wurden im Anschluss in Etappen von jeweils zehn bis zwölf Metern Länge die Rohre des Kanals ausgetauscht. So wanderte von Sommer bis Dezember die Baustelle vom südlichen Ende der Bairawieser Straße nach Norden den Berg hinauf. Ende März soll die Straße nach einer Frostpause dann erneut sechs bis acht Wochen für den Verkehr gesperrt werden. Im Sommer soll dann der Straßenbelag final erneuert werden.