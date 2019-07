21. Juli 2019, 21:58 Uhr Bad Tölz Auto übersehen: 23 000 Euro Schaden

Auf der Bundesstraße 472 in Bad Tölz ist es am Samstagnachmittag zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 28-jährige Tölzerin gegen 15.15 Uhr auf dem Gewerbering und wollte auf Höhe der Firma Taxi Much die B472 geradeaus in Richtung General-Patton-Straße überqueren. Zu dieser Zeit waren viele Autos auf der B 472 unterwegs, der Verkehr stockte aus Richtung Greiling. Die Tölzerin wollte eine Lücke nutzen, die sich auf der Straße aufgetan hatte, übersah dabei allerdings das Auto eines 48-jährigen Mannes aus Schliersee, der mit seiner Frau und einem Kleinkind auf der Bundesstraße ortsauswärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, die dabei erheblich beschädigt wurden und abgeschleppt werden mussten. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf circa 23 000 Euro. Verletzt wurde niemand.