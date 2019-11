In den Nächten können die Straßen zuweilen schon winterlich glatt sein. Diese Erfahrung musste eine 19 Jahre alten Königsdorferin machen, die mit ihrem Kleinwagen am Samstag gegen 23.30 Uhr auf der Bundesstraße 472 in Bad Tölz in Richtung Bad Heilbrunn unterwegs war. Der Polizei zufolge kam sie auf der Isarbrücke wegen Eisglätte ins Schleudern und prallte mit ihrem Auto in die Leitplanke. Dabei lösten beide Airbag aus, wobei die junge Frau im Gesicht leicht verletzt wurde. Sie wurde vom Roten Kreuz versorgt und dann in die Asklepios-Stadtklinik gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand ein Totalschaden von rund 8000 Euro. Den Sachschaden an der Leitplanke beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro.