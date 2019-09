"Diskurs am Vormittag im Isartal": Unter diesem Motto veranstaltet die SPD-Arbeitsgemeinschaft "60plus" im Landkreis ein Treffen am Mittwoch, 4. September, 10 Uhr, im Gasthaus Binderbräu in Bad Tölz. Wie der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft mitteilt, geht es dabei um einen ungezwungenen Meinungsaustausch, eine feste Tagesordnung gibt es nicht - "parteiinterne und politische Themen für einen Diskurs dagegen genug". Auch Gäste sind dazu eingeladen. Der nächste Diskurs findet am 6. November im Gasthof Isarwinkel ins Geretsried statt.