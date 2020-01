Von Krün nach Vorderriß führt die Wanderung, die von der Tölzer Sektion des Deutschen Alpenvereins am Mittwoch, 8. Januar, veranstaltet wird. Abfahrt ist um 8 Uhr am Tölzer Bahnhof. In Krün starten die Teilnehmer in zwei Gruppen, wovon die eine etwas langsamer und damit länger unterwegs ist als die andere. Die Route ist jedoch für beide gleich: Sie führt über die Isarbrücke auf die südliche Seite, dann in nordöstlicher Richtung an der Isar entlang und vorbei an der Auhütte, weiter ostwärts bis zum leichten Anstieg am Markgraben und am Ochsensitzer vorbei. Am ende geht es über den Rißbach zum Gasthaus Post in Vorderriß, wo alle Teilnehmer nach rund fünf, respektive fünfeinhalb Stunden Wanderung einkehren. Mitzubringen sind Wanderschuhe, Grödel und Gamaschen. Die Gebühr belauft sich auf 13 Euro. Um Anmeldung bis spätestens Dienstag, 7. Januar, 18 Uhr, wird gebeten, Telefon 08857/425. Unter dieser Rufnummer ist auch Tourenleiter Wolfgang Mayer am 7. Januar zwischen 17 und 18 Uhr zu erreichen.