13. September 2018, 22:20 Uhr Kulturtipp Aktmalausstellung

Neun Maler präsentieren dieses Wochenende ihre Werke im Tölzer Kulturhaus Alte Madlschule

Zur jährlichen Aktmalausstellung im Tölzer Kulturhaus alte Madlschule (Schulgasse 3) präsentieren an diesem Wochenende neun Malerinnen und Maler ihre Werke: Helga Heinrich, Kerstin Aschauer, Detlev Wolf, Monika Jünger, Herbert Braito, Johanna Durner, Anja Sichart, Inge Buchner und Hilde Loy zeigen eine "überraschende Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten für den menschlichen Körper", so die Veranstalter. Verwendet wird Pastellkreide, Kohle, Rötel, Aquarell. Eröffnet wird die inzwischen 18. Aktmalausstellung am Freitag von 19 Uhr an mit live gespielter Musik der Gruppe Micart. Am Samstag ist die Ausstellung von 11 bis 17 Uhr geöffnet.