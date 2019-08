18. August 2019, 21:38 Uhr Bad Heilbrunn Unappetitliche Hinterlassenschaften

Auf unappetitliche Art haben bislang Unbekannte das Vereinsgelände des SV Bad Heilbrunn verschmutzt. Der Polizei zufolge übergaben sie sich auf den beiden Treppenabgängen zu den Heim- und Gästekabinen auf dem Sportplatz am Schacherweg. Wände und Stufen seien mit einer erheblichen Menge an Erbrochenem verunreinigt worden, teilt die Polizei mit. Außerdem habe einer der Unbekannten noch seine Notdurft in der Nähe der Treppen verrichtet. Die Tat geschah zwischen Mittwoch, 7. August, 0 Uhr, und Donnerstag, 8. August, 18.30 Uhr. Das war nicht das erste Mal. Schon am 19. Juli waren die Treppenabgänge auf die gleiche Weise verschmutzt worden. Da der Fassadenputz teilweise erneuert werden muss, entstand dem SV ein Sachschaden von rund 400 Euro. Um Hinweise wird gebeten, Telefon 08041/76 10 60.