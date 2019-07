21. Juli 2019, 21:58 Uhr Bad Heilbrunn Nach Stierangriff: Bauer schwer verletzt

Ein Stier hat am Samstagmorgen in Bad Heilbrunn einen Bauern attackiert und schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte der 34-jährige Landwirt im Ortsteil Oberbuchen seine Kuhherde mit dem Stier um kurz nach 7 Uhr auf die Weide bringen. Plötzlich ging der Stier auf den Mann los, rannte ihn um und attackierte den auf dem Boden liegenden Bauern mehrfach mit dem Kopf. Der Bruder des 34-Jährigen, der den Angriff mitbekommen hatte, konnte den Stier zurückscheuchen und seinen Bruder in Sicherheit bringen. Der Landwirt wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus Murnau gebracht. Der Stier konnte noch auf die Weide getrieben werden. Warum das Tier so reagiert hat, ist laut Polizeiangaben unbekannt.