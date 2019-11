Der November ist die Zeit der Leonhardiritte. Nach dem Umzug am Sonntag voriger Woche in Benediktbeuern mit etwa 200 Teilnehmern und drei Tage später der großen Traditionswallfahrt mit 77 Gespannen in Bad Tölz, zu der heuer 14 000 Zuschauer kamen, fand am Sonntag nun auch der eher kleine Umritt in Bad Heilbrunn statt. Leonhardi fällt dort seit jeher übersichtlicher, vulgo familiärer aus. Truhen- oder Tafelwagen wie in der nahen Kurstadt findet man in Oberbuchen nicht, dafür gab es heuer allerdings erheblich besseres Wetter. Unter einem blauem Herbsthimmel, wenngleich bei schon fast winterlichen Temperaturen umrundeten die Teilnehmer auf 128 Pferden und einem Esel drei Mal die kleine Kirche Maria Heimsuchung. Die Prozession verfolgten einige hundert Zuschauer.